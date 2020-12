Feuer greift auf Haus in Unterpörlitz über

Brand in Unterpörlitz

Samstagabend kurz 19 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Haus in Unterpörlitz, Auf der Burg, aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Schuppen neben einem Wohnhaus in Brand und hatte bereits auf dieses übergegriffen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gotha geführt.

44 Einsatzkräfte vor Ort: Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Briefkasten mit Böller beschädigt

Am frühen Sonntagmorgenstunden wurde in der Hanns-Eisler-Straße in Ilmenauer durch bislang Unbekannte ein Briefkasten vermutlich mit Silvesterböllern beschädigt. Die genaueren Umstände werden noch untersucht, eine Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

Mit Promille, aber ohne Fahrerlaubnis

Ein 49-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße in Ilmenau festgestellt, als er ohne Führerschein und mit über 2 Promille Alkohol intus unterwegs war. Die Fahrt war somit an Ort und Stelle beendet, eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt auf dem Fuß.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen