Feuerteufel treibt um Jenaer Friedensberg sein Unwesen

Jena. Gleich viermal wurde die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag in Jena verständigt. Mehrere Mülltonnen und ein Papierkorb standen in Flammen.

Innerhalb einer halben Stunde hat es im Jenaer Südviertel in der Nacht auf Donnerstag gleich viermal gebrannt. Um 3.48 Uhr meldeten Zeugen das erste Feuer in der Schellingstraße, wo mehrere Mülltonnen in Flammen standen. Wie Kristian Philler, Sprecher der Stadt Jena, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sei man erst von Ausbreitungsgefahr ausgegangen, weshalb auch mehrere Feuerwehren im Einsatz gewesen seien. Vor Ort habe sich der Verdacht jedoch nicht bestätigt, so Philler.

Das nächste Feuer im Magdelstieg an der Haltestelle Gustav-Fischer-Straße wurde um 3.53 Uhr gemeldet. Dort brannten ein Mülleimer sowie ein Stapel Zeitungen. Laut Polizeisprecher Daniel Müller konnte dieser Brand zeitnah gelöscht werden.

Ein und derselbe Täter vermutet

Um 3.58 Uhr erreichte die Leitstelle die nächste Meldung: In der Döbereinerstraße an der Ecke zum Forstweg brannte eine weitere Mülltonne. Diese sei komplett zerstört worden, so Müller. Eine Minute später, um 3.59 Uhr wurde der vierte Brand in der Lutherstraße bekannt. Dort war ebenfalls eine Mülltonne angezündet worden. Die alarmierten Beamten hätten das Feuer mit einem Löscher schnell selbst löschen können, sagt Müller.

Über den oder die Täter ist bisher nichts bekannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Da alle Feuer innerhalb von 25 bis 30 Minuten gelegt wurden, „liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein und denselben Täter handelt“, schlussfolgert Müller. Häuser wurden durch die Brände nach derzeitigem Stand nicht beschädigt. Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr rückten auch die Freiwillige Feuerwehr aus Jena-Mitte sowie Lichtenhain aus.

