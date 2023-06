Feuerwehr Jena muss zum Einsatz in eigener Sache ausrücken

Jena. Warum die Berufsfeuerwehr und zwei Freiwillige Feuerwehren in Jena gefordert waren.

Zu einem Einsatz in eigener Sache mussten am Mittwochabend mehrere Feuerwehren in Jena ausrücken. Blaulicht war vor allem an der Stadtrodaer Straße in Höhe der Haltestelle Jenertal zu sehen. Wir haben nachgehakt, was passiert war.

Ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr hat während der Fahrt wegen eines technischen Defekts Öl verloren und eine Spur über die Straße am Eisenbahndamm zur Kreuzung Fischergasse und von dort über die neue Paradiesbrücke bis zur Bushaltestelle Jenertal gezogen. Die Gelegenheit nutzte der Fahrer, um den defekten Wagen abzustellen, und wartete auf die Kollegen, die zur Unterstützung ausrückten.

Mehrere Feuerwehr-Einheiten beseitigen die Ölspur

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch zwei Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Mitte und der Freiwilligen Feuerwehr Zwätzen beseitigten die Ölspur mit Hilfe von Bindemittel. Die Berufsfeuerwehr schleppte unterdessen das defekte Fahrzeug ab.

Die Gefahr einer Ölspur besteht darin, dass sie eine rutschige Fahrbahn verursacht, was vor allem Zweiradfahrern zum Verhängnis werden kann. Deshalb muss das Öl schnellstmöglich wieder gebunden werden.

Arbeitsreicher Vormittag für die Feuerwehr in Jena

Am Vormittag war die Jenaer Feuerwehr bereits mehrfach gefordert. Zum einen half sie in Wenigenjena beim Evakuieren eines Seniorenheimes und einer Schule wegen eines Lecks in der Gasleitung, zum anderen waren mehrere Freiwillige Feuerwehren ins Westviertel geeilt, weil Rauch aus einem Einfamilienhaus gedrungen war. Der Bewohner hatte aber Glück im Unglück.

