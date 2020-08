Im Süden Thüringens wurden Lkw-Kennzeichen gestohlen und die Feuerwehr rückte für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus aus (Symbolbild).

Feuerwehreinsatz in Meiningen: Dutzende Rettungskräfte im Einsatz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehreinsatz in Meiningen: Dutzende Rettungskräfte im Einsatz

Feuerwehreinsatz in Meiningen

Am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Utendorfer Straße gelöscht und eine 68-Jährige aus ihrer Wohnung gerettet. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr mit rund 32 Personen aufgrund eines Feueralarms aus und verschaffte sich über ein Fenster Zugang zur verqualmten Wohnung.

Die 68-jährige Mieterin schlief noch in ihrem Bett, als die Feuerwehr anrückte.

Für den Brand sei ein Kochtopf verantwortlich gewesen, den die Rentnerin auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte.

Die 68-Jährige wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Täter stehlen Lkw-Kennzeichen

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen haben Unbekannte in Meiningen die Kennzeichen eines geparkten Lkw gestohlen. Der Lkw stand laut Polizeiangaben auf dem Parkplatz in der Straße Am Bielstein.

Die Polizei in Meiningen sucht nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 03693 5910 gemeldet werden.

Weitere Polizei-Meldungen aus Thüringen