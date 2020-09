Feuerwehreinsatz: Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr rückte in Hildburghausen aus, um einen Brand in einer Wohnung zu löschen (Symbolbild).

Hildburghausen. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war am Dienstagnachmittag ein Teppich in Brand geraten.

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Eisfelder Straße in Hildburghausen ausgerückt. Hier war es in einer Wohnung zu einem Schwelbrand eines Teppichs gekommen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen und so einen Vollbrand verhindern. Während der Löscharbeiten sei die Straße voll gesperrt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache und zum verursachten Schaden aufgenommen.

