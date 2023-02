Die Feuerwehr Jena war am Dienstag im Einsatz.

Feuerwehren in Jena gefordert: Mehrere Einsätze parallel

Jena. Die Feuerwehrsirenen haben am Dienstagmorgen in Jena geschrillt.

Am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr haben die Sirenen in Jena geschrillt. Die Leitstelle verständigte mehrere Freiwillige Feuerwehren, die zu einem Seniorenheim ausrücken sollten.

Zuvor hatte eine Brandmeldeanlage in dem Pflegeheim im Westviertel ausgelöst. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Mitte rückten auch jene aus Zwätzen und Lobeda aus. Zudem kam ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr zur Unterstützung.

Berufsfeuerwehr war über Stunden bei Löscheinsatz in Jena-Ost aktiv

Die Berufsfeuerwehr selbst war parallel in einem Einsatz in der Eisenberger Straße gebunden. Auf einem Grundstück in Jena-Ost hatte ein privates Holzlager gebrannt. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin und wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Winzerla unterstützt. Aus diesem Grund mussten die anderen Freiwilligen Feuerwehren den Einsatz im Seniorenheim übernehmen, der sich aber als Fehlalarm herausgestellt hat.

Am Vormittag ging ein Notruf aus Zwätzen wegen eines brennenden Müllautos ein. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand aber schon gelöscht.

In Jena gibt es neben der Berufsfeuerwehr, die in Wachen im Stadtzentrum und in Göschwitz stationiert ist, 15 Freiwillige Feuerwehren. Diese werden im Bedarfsfall verständigt, um den Brandschutz abzusichern oder bei anderen Gefahrenlagen zu helfen.

