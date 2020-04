Feuerwehren müssen Waldbrände im Ilm-Kreis löschen

Waldbrände im Ilm-Kreis

Im Großeinsatz waren am späten Samstagnachmittag die Feuerwehren des Geratals und in der Region Stadtilm. Sie wurden zu Waldbränden gerufen. Zum Glück wurden die Kameraden rechtzeitig informiert, so dass die Brände im Entstehen gelöscht werden konnten. Allein nahe Gösselborn traten 75 Kameraden aus Stadtilm, Singen, Gösselborn, Ilmenau, Gräfinau-Angstedt, Gehren und Langewiesen in Aktion.

Foto: Feuerwehr Gehren