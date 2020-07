Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fiese Masche: Mehreren älteren Frauen Portemonnaie gestohlen

Am Freitag und Samstag kam es in den Abendstunden in einem Supermarkt in der Erfurter Innenstadt jeweils zu einem Taschendiebstahl. Betroffen waren eine 82-jährige und eine 85-jährige Frau.

Der bisher unbekannte Täter verwickelte seine ahnungslose Opfer in ein Gespräch. Diese Gelegenheit nutzte laut Polizei mutmaßlich ein Komplize, um Handtasche beziehungsweise Portemonnaie der Frauen zu entwenden.

Da der Diebstahl den Opfern jeweils erst an der Kasse auffiel, konnten sich die Täter unerkannt entkommen. Die Umstände der beiden Taten lassen laut Polizei darauf schließen, dass die Täter ortskundig sind und geplant vorgingen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Erfurt-Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

