Fliegende Fäuste am Männertag - Betrunkener bedroht Zeugen mit Schusswaffe - Polizisten angegriffen

Gera/Ronneburg. Am Männertag ist es zu einigen Auseinandersetzungen gekommen. Das sind die Meldungen der Geraer Polizei:

Vier junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren sind am Männertag im Franzosenweg in Gera zunächst verbal und anschließend auch körperlich aneinander geraten. Laut Polizei zogen ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger Verletzungen zu, als sie von ihren Kontrahenten zu Boden gestoßen wurden. Einer der beiden Verletzten musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle vier Beteiligten seien nicht unerheblich alkoholisiert gewesen. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Tatgeschehen ein.

Betrunkener mit Waffe löst Polizeieinsatz aus

Ein 55-jähriger Mann hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz in Ronneburg ausgelöst. Den Angaben zufolge mussten mehrere Streifenwagen in die Goethestraße/Turnerstraße ausrücken. Dort habe sich herausgestellt, dass der 55-jährige eine 22 Jahre alte Frau (22) beleidigt hatte, die gerade ihr Fahrzeug entlud. Als ein Zeuge (37) den Mann daraufhin aufforderte, sich zu beruhigen, bedrohte dieser ihn mit einer Schreckschusswaffe. Dem 37-Jährigen gelang es jedoch, den mit über zwei Promille alkloholiserten Angreifer zu entwaffnen, zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizisten beschlagnahmten die Waffe und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein. Verletzt wurde niemand.

Einsatz im Hofwiesenpark

Eine Gruppe von Männern geriet am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr im Bereich eines Cafes im Hofwiesenpark in Gera körperlich aneinander, so dass Zeugen die Polizei alarmierten. Während der Auseinandersetzung wurden zwei Beteiligte (31, 38) leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Nachdem vor Ort alles aufgenommen wurde, erhielten die betreffenden Personen einen Platzverweis. Wenig später gerieten erneut Beteiligte verbal in Streit, wobei es auch zu einem Angriff auf die Polizisten gekommen sei. Die Angreifer wurden daraufhin zu Boden gebracht. Letzten Endes beruhigten sich alle Beteiligten und konnten ihrer Wege gehen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

