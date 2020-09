Flucht von Unfallstelle: Autofahrer stellt sich bei der Polizei

Heiligenstadt. Nach einem Verkehrsunfall ergriff ein Autofahrer die Flucht. Am Abend hatte er dann aber doch ein schlechtes Gewissen.

Nach einem Auffahrunfall ist am Donnerstagnachmittag ein 42-jähriger Autofahrer von der Unfallstelle geflohen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Flüchtige in den Kreisverkehr bei Eichbach in Richtung des Kreisverkehrs der Anschlussstelle Heiligenstadt.

Dort habe er einen 47-Jährigen übersehen, der mit seinem Opel vor ihm Kreisverkehr gefahren sei und gebremst habe.

Der 42-jährige Fahrer ergriff die Flucht. Am Abend stellte er sich aber schließlich bei der Polizei.

Die Beamten behielten seinen Führerschein ein.

