Fotofahndung: Frauen heben vierstelligen Betrag mit geklauter EC-Karte ab

Rositz. Drei Frauen haben einer 71-Jährigen in Rositz ihr Portemonnaie geklaut. Die Polizei hat Fotos der Täterinnen veröffentlicht.

Drei bislang unbekannte Frauen klauten am Freitag, 23. September 2022, einer damals 71-Jährigen ihre Geldbörse, die sie in einem Einkaufsbeutel hatte. Kurz danach hoben zwei der drei Täterinnen mit den EC-Karten der Senioren zweimal Geld an Automaten in der Karl-Marx-Straße in Rositz ab. Jetzt hat die Polizei Fotos von zwei der Täterinnen veröffentlicht.

Die 71-Jährige verlor einen vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Täterinnen oder dem Tathergang (Telefon: 0365/82341465).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.