Die Polizei musste bei einer Veranstaltung in Altenburg einschreiten (Symbolbild).

Frau in Altenburg sexuell belästigt und Helfer verletzt – Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Altenburg. Im Rahmen einer Veranstaltung ist in Altenburg eine Frau sexuell belästigt worden. Es kam zu einer Schlägerei mit Verletzten.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in Altenburg gegen 1.45 Uhr alarmiert, da im Goldenen Pflug im Rahmen einer Veranstaltung eine Frau sexuell belästigt wurde und es in diesem Zusammenhang zu einer Schlägerei gekommen war. Vor Ort verwiesen die Mitarbeiter der Security sowie mehrere Zeugen die Polizisten auf den noch anwesenden Tatverdächtigen.

Laut Polizei war der Mann betrunken und stand zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Er führte sich äußerst aggressiv auf und sei deshalb in eine Gewahrsamszelle gebracht worden, um auszunüchtern. Nach Zeugenaussagen hatte der Mann zunächst eine jüngere Frau unsittlich berührt. Aufforderungen dies zu unterlassen, ignorierte er jedoch und setzte seine Handlungen fort. Der Frau wollten daraufhin weitere Zeugen helfen, die der Mann sogleich angriff und unter anderem durch Faustschläge verletzte.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.