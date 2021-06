Frau mit Kinderwagen in Pößneck von Auto erfasst

Pößneck. In Pößneck wurde eine 37-Jährige, die mit ihrem Kinderwagen eine Straße überquerte, von einem Auto erfasst und verletzt.

Bei einem Unfall in Pößneck wurde am Montag eine 37-Jährige verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei die Frau gegen 9:45 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße von einem Auto angefahren worden, dessen 72-jähriger Fahrer in Höhe des Friedhofes auf einen Parkplatz auffahren wollte und die 37-Jährige, die gerade mit einem Kinderwagen die Straße überquerte, übersehen habe.

Die Frau wurde von dem Auto am Bein erfasst und leicht verletzt, dass Kleinkind sei unverletzt geblieben. Unfallzeugen, insbesondere ein Fahrgast eines Linienbusses sowie die Insassen eines weißen Fahrschulfahrzeuges, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla unter der 03663/4310 zu melden.