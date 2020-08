Gera. Weil sie beim Versuch, einen Sitzplatz zu bekommen, an sie gestoßen waren, schlug eine Frau ein Paar in einer Geraer Straßenbahn.

Frau schlägt älteres Ehepaar in Geraer Straßenbahn

Zu einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn ist es Samstagnachmittag in Gera gekommen. Wie die Polizei mitteilt, versperrte eine 40-Jährige einem Ehepaar (67, 61 Jahre alt) den Weg zu freien Sitzplätzen in einer Straßenbahn in der Heinrichsstraße.

Das Paar versuchte, an der Frau vorbeizukommen. Die Passagiere stießen aneinander.

Dies nahm die 40-Jährige zum Anlass, um auf die beiden Eheleute einzuschlagen. Beide wurden leicht verletzt, die Ehefrau musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizisten konnten die Auseinandersetzung klären. Die Täterin wurde nach Polizeiangaben in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben.

