Frau schlägt unvermittelt mit Handtasche auf 69-jährigen Radfahrer ein

Hildburghausen. Aus heiterem Himmel hat eine Frau in Hildburghausen mit ihrer Handtasche auf einen 69-jährigen Radfahrer eingeschlagen. Der Mann wurde schwer im Gesicht und am Kopf verletzt.

Donnerstagnachmittag hat eine unbekannte Frau aus derzeit noch nicht nachvollziehbarem Grund mit ihrer Handtasche auf den Kopf eines Fahrradfahrers eingeschlagen, der in der Wiesenstraße in Hildburghausen unterwegs war. Der 69-jährige Radler stürzte und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Er musste ärztlich behandelt werden.

Die Suche nach der Frau blieb erfolglos. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03681/77890 melden.

