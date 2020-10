Frau sorgt für Aufregung - Zeugen überwältigen Ladendieb

Polizeieinsatz wegen verwirrter Dame

Eine vermeintlich verwirrten Dame hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr am Gymnasium Stadtroda Passanten nach Kleidung angesprochen. Zunächst verlief die Suche der Polizei nach der Frau ohne Ergebnis. Doch dann würde sie doch noch fündig. Zeugen teilten gegen 22 Uhr mit, dass eine Person am Amtsplatz mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigen soll. Kurz darauf konnte dann eine 48-jährige Frau angetroffen werden. Diese hatte tatsächlich zwei Fahrzeuge beschädigt und von weiteren Autos die Außenspiegel abgeklappt, ohne das es zu Beschädigungen kam. Aufgrund des Gesundheitszustandes wurde ein Notarzt hinzugezogen, welcher die Dame sodann in ein Krankenhaus brachte.

Zeugen überwältigen in Hermsdorf Ladendieb

Mehrere Flaschen Parfüm waren das Objekt der Begierde eines 20-jährigen Mannes am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt der Rodaer Straße in Hermsdorf. Nur war laut Polizei die Bezahlmoral nicht vorhanden, sodass der Sicherheitsdienst eingreifen musste. Dessen Aufforderungen widersetzte sich der Täter jedoch und entfernte sich zügig aus dem Markt. Dies konnte von zwei Zeugen beobachtet werden, welche Zivilcourage bewiesen, beherzt eingriffen und den Dieb bis zum Eintreffen der Beamten festhielten.

Die Meldungen der Polizei für Ostthüringen