Frau und zwei Kinder bei Unfall in Südthüringen verletzt

Zella-Mehlis. Bei einem Verkehrsunfall ins in Südthüringen drei Personen verletzt worden darunter zwei Kinder. Alle mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in der Suhler Straße in Zella-Mehlis drei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 39-Jähriger mit seinem Opel auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden BMW einer 35-Jährigen aufgefahren. Der BMW sei durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen davor befindlichen Ford geschoben.

Das 6-jährige Kind des Opel-Fahrers sowie die BMW-Fahrerin und deren 5-jähriges Kind wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Opel als auch am BMW entstand Sachschaden.

