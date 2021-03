Frau wird in Jena bei Streit um nicht getragenen Mundschutz verletzt

Jena. In der Marktpassage in Jena kam es wegen eines nicht getragenen Mundschutzes zu einem Streit zwischen dem Sicherheitspersonal und einem Ehepaar. Eine Frau verletzte sich.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann in der Marktpassage in Jena vom Sicherheitsdienst auf seinen nicht getragenen Mund-Nasen-Schutz hingewiesen. Als dieser sich dennoch weigerte einen zu tragen, wurde er mit dem Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz aus der Marktpassage verwiesen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Auch dieser Aufforderung soll der ältere Herr nicht nachgekommen sein, woraufhin ihn der Sicherheitsdienstmitarbeiter am Arm anfasste, um ihn aus der Passage zu führen. Hier soll der Mann versucht haben, sich zu befreien. Es kam zum Gerangel, in dessen Verlauf die Ehefrau des Masken-Verweigerers hinzukam.

Das Gerangel zwischen den nun drei Personen, verlagerte sich nun auf die Rolltreppe. Dabei verlor die 62-jährige Ehefrau ihr Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei wurde sie am Kopf verletzt.