Frauen lassen in Sondershausen Fäuste fliegen

Sondershausen Den Ärger über einen Polizeieinsatz bekamen Dienstagabend in Sondershausen zwei Frauen in einem Wohnblock zu spüren. Sie mussten ins Krankenhaus. Außerdem meldet die Polizei einen Unfall mit einer Fahrerflucht.

Gegen 23 Uhr mussten Polizisten in der Weizenstraße in einer Wohnung für Ruhe sorgen. Mitmieter hatten sich über Lärm beschwert. Eine knappe halbe Stunde später rückten Polizisten erneut an.

Zwei Gäste des vermeintlichen Ruhestörers klingelten nach dem Polizeieinsatz bei den Mitmietern, zwei Frauen im Alter von 65 und 31 Jahren, um sich über den Einsatz zu beschweren. Dann sollen die beiden Frauen zugeschlagen und die Opfer zu Boden gestoßen haben. Die zwei Frauen kamen ins Krankenhaus. Gegen die Frauen im Alter von 57 und 35 Jahren wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Auto im Straßengraben, Verursacher fährt weiter

In Straßengraben endete die Autofahrt für einen 47-Jährigen am Mittwochmorgen bei Sondershausen. Er fuhr mit seinem Nissan Pick up auf der B4 aus Richtung Erfurt kommend. Als er an der Abfahrt Bebra die Bundesstraße verließ, fuhr ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Er wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam im Graben zum Stehen. Das entgegenkommende Fahrzeug, hierbei soll es sich um einen blaue VW, älteres Modell, gehandelt haben, setzte seine Fahrt fort. Der 47-Jährige konnte sich ein Kennzeichen merken. Die Ermittlungen dauern an.

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

In der Nacht zum Mittwoch beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Salinestraße in artern einen geparkten Fiat Iveco. Das Auto wies am Morgen mehrere Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

