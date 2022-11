Frontal gegen Baum geprallt und auf Feld überschlagen: Junger Autofahrer nach Unfall in Klinik geflogen

Schleusingen. Bei einem Unfall in Südthüringen ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Er musst mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Auf der Landstraße zwischen den Schleusinger Ortsteilen Gethles und Rappelsdorf (Landkreis Hildburghausen) ist ein junger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige am Dienstagabend mit seinem Opel in Richtung Rappelsdorf unterwegs. Dabei fuhr er ersten Erkenntnissen zufolge zu weit in der Mitte der Fahrbahn, als ihm ein Mercedes Transporter entgegen kam.

Der junge Mann wich daraufhin nach rechts aus, geriet auf das Bankett und verlor die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und überschlug sich, bevor es schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der 19-Jährige verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.