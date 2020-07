Der fünfjährige Junge verletze sich am Kopf (Symbolbild).

Gera. Ein elfjähriger Radfahrer hatte den Jungen an einer Straßenbahnhaltestelle in Gera übersehen und kollidierte mit ihm. Bei dem Sturz verletzte sich der Fünfjährige.

Fünfjähriger bei Unfall in Gera verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünfjähriger bei Unfall in Gera verletzt

Bei einem Unfall in Gera ist ein fünfjähriger Junge verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, bog ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad aus der Herderstraße in die Berliner Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt standen mehrere Personen an einer Haltestelle und warteten auf die Straßenbahn.

Der Radfahrer, der in Begleitung seiner Eltern unterwegs war, habe das Kind übersehen und kollidierte mit dem Jungen. Der Fünfjährige verletzte sich durch den Sturz am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei erwischt vier alkoholisierte Fahrer am Wochenende in Gera

Weitere Blaulichtmeldungen