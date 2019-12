Autofahrer flüchtet nach Unfall: Fußgänger gefährdet, 4500 Euro Schaden verursacht

Nach einem Unfall ist ein Autofahrer am Freitag in Sondershausen geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Während seiner Flucht hat ein Autofahrer in Sondershausen Fußgänger in Gefahr gebracht, mehrere rote Ampeln überfahren und hohen Schaden verursacht.

Sondershausen Nach einem Unfall ist ein Autofahrer am Freitag gegen 14.20 Uhr geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen war ein unbekannter Fahrer eines Citroën-Transporters mit Münchener Kennzeichen auf der Mittelstraße in Sondershausen/Jecha unterwegs. An der Kreuzung zum Steingraben habe er dann die Vorfahrt eines Pkw Skoda missachtet. Es kam zur Kollision. Glücklicherweise blieb die 42-jährige Fahrerin unverletzt, an ihrem Auto entstand aber erheblicher Sachschaden.

Riskante Flucht

Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, versuchte er, sich über die Mittelstraße in Richtung Dekan-Johnson-Straße zu entfernen. Dabei habe er zwei Fußgänger gefährdet, die gerade die Straße passierten wollten. Sie mussten beiseite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da der Fluchtweg durch eine Baustelle versperrt war, musste der Unbekannte wenden. Er fuhr daraufhin rasant zur Unfallstelle zurück.

Dort standen noch die Geschädigte und weitere Zeugen. Diese versuchten, den Unfallfahrer mit Pkw und persönlichem Eingreifen zu stoppen. Da der Verursacher aber mit unvermindert hoher Geschwindigkeit auf sie zu fuhr, gaben sie den Weg frei. Im Vorbeifahren, teils über den Bordstein, streifte der Fahrer einen Mercedes. Dessen Fahrerin und ein Zeuge verfolgten dann das flüchtende Fahrzeug entlang Steingraben, Panzerstraße, Jechastraße, Alexander-Puschkin-Promenade bis hin zum Elisabethplatz. Hier verlor sich die Spur.

Polizei Sondershausen bittet dringend um Zeugenhinweise

Bis dahin zeigte sich der Flüchtende rücksichtslos und überfuhr jede rote Ampel, teilte die Polizei mit. Die sofort eingeleitete Suche der Einsatzkräfte blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Der Unbekannte verursachte 4500 Euro Sachschaden, der Skoda ist nicht mehr fahrbereit. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Nun werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen, Fahrverhalten, dem Fahrzeug und dessen Fahrer machen können! Wer hat das Fahrzeug nach dem Elisabethplatz noch gesehen? Wem ist ein Citroën Transporter mit Unfallschaden an der Front am Freitag aufgefallen? Wurde noch jemand durch das Fahrverhalten gefährdet?

