Fußgänger im Saale-Orla-Kreis von Auto erfasst - Mann stirbt nach Kollision

Neundorf bei Schleiz. Ein Fußgänger ist im Saale-Orla-Kreis am Donnerstagmorgen von einem Autofahrer erfasst worden. Der 77-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, war ein 55-jähriger Volvo-Fahrer in Neundorf aus Richtung Ziegenrück kommend unterwegs. Hier stieß er plötzlich mit einem 77-jährigen Fußgänger zusammen, wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilt. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er am Vormittag an seinen Verletzungen.

Zeugen, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Fahrzeugs, das zum Unfallzeitpunkt vor dem Volvo (Elektroauto) fuhr, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.