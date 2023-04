Fußgänger nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Jena verletzt

Jena. In Jena kam es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger.

An der Haltestelle am Bahnhof Göschwitz kam es am Montagabend in Jena zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Fußgänger um einen 71-jährigen Mann.

Gerade als die Straßenbahn ihren Halt beendete und für die Weiterfahrt ins Rollen kam, überquerte der Mann die Gleise. Der 71-Jährige wurde von der Straßenbahn erfasst und fiel zu Boden.

Auf Grund seiner Verletzungen, musste er in die Notaufnahme des Jenaer Krankenhauses gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.