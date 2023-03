Fußgängerin mit BMW angefahren und verletzt – Autofahrer flüchtet, zwei Tatverdächtige ermittelt

Altenburg. Bei einem Unfall in Altenburg ist eine junge Frau angefahren und verletzt worden. Der BMW-Fahrer fuhr einfach davon, doch die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt.

Am Dienstagnachmittag ist eine junge Frau in Altenburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei bog ein 18-jähriger Fahrer mit einem BMW gegen 15 Uhr aus der Eschenstraße nach rechts in die Platanenstraße ab und übersah dabei die Fußgängerin, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Anschließend flüchtete der BMW von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Die 21-jährige verletzte Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten sowohl das Verursacherfahrzeug als auch zwei Tatverdächtige (Fahrer und Beifahrer) ausfindig gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

