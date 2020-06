Gäste in Weimars Innenstadt belästigt – Fahrlässig Unfälle provoziert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gäste in Weimars Innenstadt belästigt – Fahrlässig Unfälle provoziert

Gäste belästigt

Ein 18-Jähriger belästigte am Donnerstagabend in einer Gaststätte im Stadtzentrum mehrere Gäste. Er hatte bereits Hausverbot in der Gastlichkeit. Den Aufforderungen, bitte zu gehen, folgte er nicht, weshalb die Polizei hinzu gerufen wurde.

Als die Beamten eintrafen, verließ der junge Mann endlich die Räume. Am späten Abend fiel er aber in einer anderen Gaststätte erneut negativ auf, weil er dort wieder rumpöbelte. Auch in der Kneipe besaß er bereits Hausverbot.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte legten in der Nacht auf Freitag mehrere Verkehrszeichen und Warnbaken auf die Friedenstraße, die sie vorher von der angrenzenden Baustelle entwendet hatten, und provozierten damit Unfälle. Das Befahren der Straße sei laut Polizeimeldung durch die Hindernisse nicht mehr möglich gewesen. Die Polizei räumte gegen 1 Uhr die Gegenstände von der Straße und sucht nun nach den Tätern.

Notruf zum Streich gewählt

Die Polizei wurde gegen 3 Uhr am Freitag zu einem Einbruch in die Fußgängerzone gerufen. Vor Ort fanden sie aber keine Hinweise auf einen Einbruch. Sie entdeckten aber zwei Jugendliche, die sich beim Anblick der Polizisten zu verstecken versuchten.

Eine der beiden, ein 13-jähriges Mädchen, konnte geschnappt werden. Sie gab zu, den falschen Notruf abgesetzt zu haben und wurde anschließend an ihre Eltern übergeben.

weitere Polizeimeldungen:

Brände in Weimar: Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Glück im Unglück in der Humboldtstraße in Weimar