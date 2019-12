Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganoven wollten in Nordhausen in eine Apotheke einbrechen

Auch zum Weihnachtsfest ruhten die Ganoven in Nordhausen nicht. Wie die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Freitag berichtete, ermittelt die Kriminalpolizei jetzt nach einem versuchten Einbruch. In der Zeit zwischen Dienstag, 24. Dezember, 12.30 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 7.55 Uhr versuchten unbekannte Täter, in die Apotheke in der Grimmelallee in Nordhausen einzudringen. Die Einbrecher scheiterten allerdings beim Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen. Erbeutet wurde demzufolge nichts. An der Tür der Apotheke entstand allerdings ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 zu melden.