In der Nacht musste die Feuerwehr nach Zella-Mehlis ausrücken. (Symbolbild)

Garagenbrand in Zella-Mehlis

In Zella-Mehlis kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Garagenbrand. Noch ist die Ursache unbekannt.

In Zella-Mehlis brannte Donnerstagnacht gegen 23 Uhr eine Garage in der Hugo-Jacobi-Straße. Auf bislang unbekannte Art und Weise fing ein Sofa an zu brennen, weshalb Feuerwehr und Polizei ausrücken mussten.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und zog die brennende Couch aus der Garage ins Freie. Die Flammen griffen dennoch auf das Garagentor und auf Teile des Daches über.

Niemand wurde während des Feuers verletzt. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

