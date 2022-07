Flammen lodern aus dem Dachgeschoss eines Gartenhauses am Schleifenbach in Saalfeld.

Gartenhaus in Saalfeld in Flammen - 75.000 Euro Schaden

Saalfeld. Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Gartenhaus am Samstagvormittag in Saalfeld in Brand geraten.

Samstagvormittag kam es im Schleifenbach in Saalfeld zum Brandausbruch in einem Gartenhaus. „Das Haus geriet aus bisher unbekannten Gründen in Vollbrand und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden", teilte die Saalfelder Polizei mit.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Saalfeld, Crösten, Reichmannsdorf und Kleingeschwenda. Vornehmlich mit Atemschutzgeräteträgern wurde der Brand, bei dem niemand verletzt wurde, erfolgreich bekämpft.

Nach drei Stunden war der Einsatz beendet. Der Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. Ergebnisse der Ermittlungen wurden am Sonntag noch nicht mitgeteilt.

