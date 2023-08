Gashavarie am Abend im Stadtzentrum von Rudolstadt

Blick auf den Bereich Gartenstraße/Karlstraße in Rudolstadt. Hier waren erst in den Sommerferien Baumaßnahmen erfolgt.

Rudolstadt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Netzbetreiber sichern den Gefahrenbereich. Eine erneute Vollsperrung der Gartenstraße ist erforderlich.

Am Mittwoch Abend kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Gasleck in der Gartenstraße in Rudolstadt, zwischen den Kreuzungen Saalgärten und Oststraße, im Bereich des östlichen Stadtzentrums. Die Rettungsleitstelle habe Meldungen über wahrgenommenen Gasgeruch in diesem Bereich verzeichnet, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der zuständige Netzbetreiber Energienetze Rudolstadt GmbH (EnR) seien binnen kürzester Zeit am Einsatzort gewesen und hätten umgehend den potenziellen Gefahrenbereich gesichert.

Durch Netzumschaltungen und eine Druckreduzierung im betroffenen Leitungsabschnitt der Mitteldruckgasleitung wurde eine temporäre Instandsetzung möglich. Alle Gaskunden können derzeit weiter versorgt werden.

Energienetze Rudolstadt GmbH bittet um Verständnis

Nach Verkehrsfreigabe der Oststraße im Bereich zwischen Glockenstraße und Ludwigstraße ist in den kommenden Tagen eine Vollsperrung der Gartenstraße geplant, um den betroffenen Leitungsabschnitt zu ersetzen. Über die geplante Dauer der Sperrung in der Gartenstraße und etwaige Umleitungen wird die Stadt Rudolstadt Bürgerinnen und Bürger zeitnah informieren.

"Die EnR bittet um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen", heißt es abschließend in der Mitteilung.

Thüringen-Ticker: Ärger um überbelegtes Flüchtlingsheim +++ Welle der Hilfsbereitschaft für Brandopfer

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.