In Zella-Mehlis (Kreis Schmalkalden-Meiningen) sind zwei Frauen von einem Auto angefahren worden. (Symbolbild)

Geisterauto fährt in Zella-Mehlis zwei Frauen an

Zella-Mehlis. Zwei Frauen sind von einem führerlosen Auto in Zella-Mehlis verletzt worden. Das Auto war zuvor an einer abschüssigen Hofeinfahrt geparkt worden.

Bei einem Unfall mit einem führerlosen Auto sind am Sonntagabend zwei ältere Damen in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 39-Jährige ihren Renault an einer abschüssigen Hofeinfahrt geparkt.

Das Auto rollte hinab und stieß kurz darauf mit den Frauen zusammen, die unter einem Baum gestanden haben sollen. Beide erlitten Prellungen und Schürfwunden und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.