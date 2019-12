Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera-Arcaden nach Bombendrohung geräumt: Großeinsatz beendet - Zwischenfall an Absperrung [10. Update]

Gegen 15.15 Uhr gab es am Mittwoch eine Bombendrohung beim Center-Management, wie die Polizei bestätigte. Daraufhin wurde das Einkaufs-Center evakuiert. Bis 20 Uhr dauerte der Großeinsatz der Einsatz - und Rettungskräfte an. Es wurde keine Bombe gefunden. Die Absperrungen wurden im Anschluss aufgehoben und die Läden an die Besitzer übergeben, so dass sie diese abgeschlossen werden konnten. Der Nahverkehr hat kurz nach 20 Uhr den regulären Betrieb wieder aufgenommen.