Gera: Flasche geschmissen und geflüchtet

Am Freitag rückte die Polizei gegen 23 Uhr in die Geraer Lutherstraße aus. Ein 19- und ein 21-Jähriger hatten begonnen, eine Gruppe zu belästigen, heißt es in der Polizeimeldung dazu. Der 19-Jährige war alkoholisiert und schmiss eine Schnapsflasche in Richtung Gruppe. Diese zerschellte auf dem Boden, einzelne Splitter verletzten eine 15-Jährige leicht. Beide Angreifer flüchteten und traten auf der Flucht noch die Regenrinne eines Wohnhauses kaputt. Die Polizei konnte beide Täter ermitteln und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.