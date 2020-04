Gera: In Reha-Zentrum und Physiotherapie-Praxis eingebrochen

In Reha-Zentrum eingebrochen

Bargeld und den grauen Opel Vivaro des Reha-Zentrums in der Debschwitzer Straße ließen am Dienstag unbekannte Täter mitgehen. Zwischen 15.15 und 18.30 Uhr waren sie gewaltsam in die Räumlichkeiten des Reha-Zentrums eingedrungen und durchsuchten das Gebäude, bis sie den Tresor mit Bargeld und Autoschlüssel fanden.

Der Opel Vivaro stand am Mittwoch wieder an Ort und Stelle. Zeugen, die etwas zum Tathergang gesehen haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich telefonisch zu melden unter: 0365/82341465.

In Physiotherapie eingebrochen

Zwischen Karfreitag und Ostermontag verschafften sich Unbekannte ebenfalls Zugang in die Praxisräume einer Physiotherapie in Gera. Laut Polizeimeldung verursachten sie diversen Sachschaden, stahlen jedoch nichts. Auch hier nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Nebeneinander auf der Straße gefahren

Ein 25-jähriger Ford-Fahrer und ein 34-jähriger Opel-Fahrer fuhren Dienstagabend auf der Straße „Am Martinsgrund“ offensichtlich nebeneinander her. Ein entgegenkommendes Auto musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Daraufhin verlor der Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Grundstücksmauer.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen beide Fahrer auf.

