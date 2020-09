Gera. Bei dem Unfall in Gera-Bieblach wurden zwei Frauen lebensbedrohlich und ein Mädchen schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem schweren Unfall in Gera-Bieblach, bei dem am vergangenen Mittwochmorgen drei Fußgängerinnen schwer verletzt wurden, dauern die polizeilichen Ermittlungen an. So gebe es zur Unfallursache noch keine neuen Erkenntnisse.