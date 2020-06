Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschwindigkeitskontrolle bei Saalfeld: Mit 158 bei erlaubten 70 km/h unterwegs

Am Donnerstag führte die Polizei an einer Bushaltestelle zwischen Kamsdorf und Bucha Geschwindigkeitsmessungen durch. 350 Autos passierten in dem Messzeitraum die Stelle, jedes siebte Fahrer war zu schnell unterwegs. Zulässig sind an der Stelle 70 Kilometer pro Stunde.

Der schnellste Temposünder raste mit 158 km/h an der Stelle vorbei. Laut Polizeimeldung erwarten ihn nun drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Bußgeld.

Weitere 17 Fahrer müssen mit einem Verwarngeld von 55 Euro rechnen, 34 mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit und 11 weitere müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

