Möglicherweise aufgrund der Bauarbeiten kam es zum Einsturz des Giebels an einem Haus im Zentrum der Kreisstadt.

Schleiz. Bei einem schweren Unglück bei Bauarbeiten in Schleiz wurde am Samstagnachmittag eine Person verschüttet.

Giebel an Haus in Schleiz eingestürzt - eine Person verschüttet

Zu einem schweren Unglück ist es am Samstagnachmittag in Schleiz gekommen. Ersten Mitteilungen zufolge ist der Giebel eines Hauses eingestürzt. Es soll keine Toten geben, so die erste Information.