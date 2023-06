Gleitschirmflieger landet im Baum bei Kaulsdorf – Zeuge alarmiert Polizei

Kaulsdorf In einem Waldgebiet zwischen Kaulsdorf und Hockeroda entdeckte ein Zeuge einen in den Bäumen hängenden Gleitschirm. Er alarmierte die Polizei.

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. In einem Waldgebiet zwischen Kaulsdorf und Hockeroda hatte er einen in den Bäumen hängenden Gleitschirm entdeckt. Ob daran eine Person hängt, konnte nicht gesagt werden.

Die Polizei kam zum Einsatz. Wie es in der Mitteilung heißt, konnte sich der 35-Jährige, der den Gleitschirm flog, selbst befreien und den Baum hinabklettern.

Er blieb unverletzt und bezeichnete den Absturz als "sanfte Landung" im Baum. Der Gleitschirm wurde vom Verein geborgen. Vermutlich hatte ein Windböe den Schirm zum Absturz gebracht. Aus welcher Höhe er abstürzte und ob dabei nennenswerter Sachschaden entstand, war zunächst unklar.

