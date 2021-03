Greiz: Unfall mit Frau am Rollator

Eine Frau lief in Paitzdorf bei Greiz am Rollator, als ein Auto ihr gefährlich nahe kam.

Bei einem Verkehrsunfall ist eine betagte Fußgängerin am Mittwoch verletzt worden. Wie die Polizei weiter informierte, fuhr ein Mann (34) gegen 16.10 Uhr in einem Peugeot auf der Ortsstraße durch Paitzdorf in Richtung Reust. Er übersah die Fußgängerin (85), die ihm auf der echten Seite mit einem Rollator entgegen kam. Der rechte Außenspiegel des Autos streifte den Rollator. Die Frau stürzte. An Auto und Rollator entstanden Sachschäden.