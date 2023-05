Seit den Nachtstunden läuft der Großeinsatz in der Freiligrathstraße in Rudolstadt. Laut Polizei sind hier bei einem Gebäudebrand mehrere 100.000 Euro Schaden entstanden.

Großbrand in der Rudolstädter Innenstadt - über 500.000 Euro Schaden - Update am Morgen

Rudolstadt Rund um ein Szenelokal in der Freiligrathstraße kämpfen die Feuerwehren gegen die Flammen - drei Wohnungen evakuiert

Seit den Nachtstunden kämpft ein Großaufgebot von Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der Rudolstädter Innenstadt gegen einen Brand. Das Feuer war kurz nach 1 Uhr in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem sich das Szene-Lokal "Irish Pub Letterkenny" und die Kleinkunstbühne No. 8 befinden. Der Schaden wird aktuell auf mindestens 500.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

"Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Gebäudebrand in der Rudolstädter Freiligrathstraße", teilte die Saalfelder Polizei in der Nacht mit. "Aufgrund der Brandentwicklung mussten Bewohner eines angrenzenden Hauses ihre Wohnungen verlassen", so ein Sprecher.

Drei Wohnungen einer Stiftung mussten evakuiert werden

Dabei handelt es sich nach Informationen dieser Zeitung um sieben Bewohner einer altersgerechten Seniorenwohnanlage der Stiftung Herberge zur Heimat. Drei der Wohnungen mussten evakuiert werden. Die Senioren kamen in anderen Einrichtungen der Diakonie unter.

Um 1.24 Uhr war die erste Alarmmeldung eingegangen. Im "Letterkenny" sollen sich zu der Zeit keine Gäste mehr befunden haben, eine im "No.8" am Abend geplante Musikveranstaltung mit Schwedischem Folk einer Leipziger Band war vorher abgesagt worden.

Große Schäden an Saaldecke und Dach

Das Gebäude der Kleinkunstbühne habe schon kurze Zeit, nachdem der Brand bemerkt wurde, in Vollbrand gestanden, sagte Rudolstadts Vize-Bürgermeister Mirko Schreiber (BfR) am Morgen, der in der Nacht vor Ort war. Unter anderem mit zwei Drehleiterfahrzeugen hätten Feuerwehren aus dem Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg und weiteren Orten gegen die Flammen gekämpft, die auf ein Nachbargebäude überzugreifen drohten.

"Die Saaldecke und das Dach haben schweren Schaden genommen", so Schreiber. Am Vormittag wurden noch Glutnester im Dach bekämpft, parallel begutachteten Statiker des THW das Gebäude, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können. Vor Ort waren weitere Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises, wie auch der Kreisbrandinspektor. Das DRK sicherte die Versorgung der Einsatzkräfte ab.

Löscharbeiten dauern wahrscheinlich bis in den Abend

Die Freiligrathstraße zweigt direkt von der Rudolstädter Fußgängerzone ab und ist vielleicht 200 Meter vom Marktplatz entfernt. Feuerwehren standen zur Brandbekämpfung auch in den umliegenden Straße bis hin zur Anton-Sommer-Straße, einem Teilstück der B 85/B 88.

Den Sachschaden hatte die Polizei schon der Nacht auf "mehrere hunderttausend Euro" geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Die Löscharbeiten werden sich nach Einschätzung des Vize-Bürgermeisters noch bis in die Abendstunden hinziehen.

