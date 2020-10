Brand im Sportstudio des Taekwondo Team Ronneburgs am Samstag. Dabei wurde das gesamte Studio von den Flammen zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ronneburg. In Ronneburg im Kreis Greiz brannten am Samstagmorgen die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios

Großbrand in Ronneburg - Sportstudio brennt völlig aus

Zeugen meldeten am Samstagmorgen einen Brand in einem Nebengebäude auf dem Gelände der Bogenbinderhalle in Ronneburg im Kreis Greiz.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand bereits das komplette obere Geschoss des Hauses in Flammen. Das Geschoss beherbergte die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios. Personen haben sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude befunden. Verletzt wurde nach erstem Einschätzen der Polizei niemand.

Die Räumlichkeiten brannten komplett aus. Foto: Bodo Schackow

Der Sachschaden beträgt mindestens 200.000 Euro.

Zu diesem Zeitpunkt kann laut Polizei Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

