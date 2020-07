Teutschenthal. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in Teutschenthal im Einsatz. In den brennenden Ställen befanden Tausende Schweine.

Großbrand in Schweinemastanlage - mehrere Ställe in Flammen

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge stehen mehrere Ställe in Flammen, sagte ein Sprecherin der Polizei. Zudem geben es Hinweise darauf, dass eine nicht genauer zu beziffernde Zahl von Schweinen in den Flammen umgekommen sei.

Die Feuerwehr war am Mittag den Angaben zufolge mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dabei gestaltete sich die Brandbekämpfung offenbar sehr schwierig, sagte die Sprecherin. Gegen 15 Uhr meldete die Polizei über Twitter, dass der Brand unter Kontrolle sei.

Wir sind mit Kräften der #Feuerwehr bei einem größeren #Brand-Einsatz bei #Teutschenthal. Es brannten 3 Ställe, in denen sich eine derzeit noch unbekannte Anzahl von Schweinen befunden haben. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. pic.twitter.com/Vikt25oUGe — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) July 16, 2020

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

