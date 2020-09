In der Nacht zu Mittwoch brach im Mittelbau zwischen mehreren Wohnhäusern in der Eisfelderstraße ein Feuer aus.

Hildburghausen. Die Feuerwehr war am Dienstagabend in Hildburghausen wegen eines Großbrandes im Einsatz.

Großbrand in Wohnhaus: Bewohner müssen vorübergehend in Notunterkünfte

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr wegen eines Großbrands im Mittelbau zwischen mehreren Wohnhäusern in der Eisfelderstraße ausgerückt. Die Löscharbeiten dauern aktuell immer noch an, weshalb die Eisfelder Straße voll gesperrt wurde.

Die Brandursache sei nach bisherigen Ermittlungen der Polizei noch nicht bekannt. Allerdings handelte es sich bereits um den dritten Brand in dem Haus innerhalb einer Woche. Die Feuerwehrleute mussten zunächst insgesamt fünf Bewohner aus dem Wohngebäude unter Atemschutz retten.

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Eine Brandserie in Hildburghausen wirft Fragen auf: In der Nacht zu Mittwoch brach im Mittelbau zwischen mehreren Wohnhäusern in der Eisfelderstraße ein Feuer aus. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Das Ungewöhnliche: Es ist bereits der dritte Brand in dem Objekt innerhalb einer Woche. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Als die Feuerwehr anrückte, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Die Feuerwehrleute mussten zunächst insgesamt fünf Bewohner aus dem Wohngebäude unter Atemschutz retten. Foto: News5 / Ittig / News5



Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Drei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten aber bereits wieder entlassen werden. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Schlimmer traf es einen Hund, der sich ebenfalls im Haus befand, er musste mit Brandverletzungen am Rücken in eine Tierklinik gebracht werden. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Die Löscharbeiten in dem Gebäude ziehen sich laut Feuerwehr bis Mittwochabend. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Drei Wohnhäuser gelten nun wegen des Brandes als unbewohnbar. Foto: News5 / Ittig / News5



Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5 / Ittig / News5

Großbrand in Wohnhaus in Hildburghausen Noch ist nicht bekannt, wieso in dem Gebäude schon zum Dritten mal ein Feuer ausbrach. Foto: News5 / Ittig / News5



Drei Personen kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, konnten aber bereits wieder entlassen werden. Ein Hund, der sich ebenfalls im Haus befand, musste mit Brandverletzungen am Rücken in eine Tierklinik gebracht werden.

Die Löscharbeiten in dem Gebäude ziehen sich laut Feuerwehr bis Mittwochabend. Die drei Wohnhäuser gelten derzeit als unbewohnbar. Die Bewohner müssen nun in Unterkünften untergebracht werden.

Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf 50.000 bis 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur genauen Schadenshöhe und zur Brandursache aufgenommen. Noch sei nicht bekannt, wieso in dem Gebäude schon zum Dritten mal ein Feuer ausbrach.

