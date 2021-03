Großbrembach: BMW rast in Fahrverbot

Landkreis Sömmerda. Großbrembach: 100 Kilometer pro Stunde sind erlaubt, ein BMW ist 173 Kilometer pro Stunde gefahren.

In ein Fahrverbot ist ein Mann am Steuer eines BMW bei Großbrembach gerast. Wie die Polizei weiter informierte, passierte er am Mittwoch als Tagesschnellster eine Geschwindigkeitskontrolle, die in Richtung Olbersleben gemacht wurde. Erlaubt sind 100 Kilometer pro Stunde. Bei dem BMW zeigte das Messgerät 173 Kilometer pro Stunde an. Die meisten der mehr als 300 kontrollierten Fahrer hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.