Großeinsatz wegen brennenden Häusern in Zeulenroda – Polizei ermittelt

Zeulenroda. Knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Dienstagmorgen zu einem Wohnhausbrand in Zeulenroda ausgerückt. Der Brand ist inzwischen gelöscht, die Polizei ermittelt.

In Zeulenroda wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Als sie vor Ort in der Schleizer Straße Nummer 17 eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Der Brand griff auf weitere Wohnhäuser über, so dass rund 20 Bewohner aus insgesamt vier Häusern gerettet werden mussten. Drei Personen sind verletzt worden, darunter auch eine Feuerwehrfrau. Eine Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Schleizer Krankenhaus. Die Bewohner der betroffenen Wohnhäuser kamen im Saal des Rathauses Zeulenroda unter.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Das Feuer, welches bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Dachstuhl schlug, griff auch auf ein Nachbargebäude über.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Sechs Familien, insgesamt 22 Personen, mussten evakuiert werden. Bei dem Brand wurden drei Personen verletzt. Eine davon war eine Feuerwehrfrau, die mit Kreislaufproblemen behandelt werden musste.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Die Bewohner der betroffenen Wohnhäuser kamen im Saal des Rathauses Zeulenroda unter.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute aus Zeulenroda, Triebes, Auma, Niederböhmersdorf, Langenwolschendorf, Arnsgrün, Zadelsdorf, Pausa und Mühltroff.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Was zum Ausbruch des Feuers geführt hat, ist derzeit noch völlig unklar.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Zu einem Großeinsatz wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstagmorgen (16.05.23) nach Zeulenroda-Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Bei Tageslicht ist das zerstörerische Ausmaß des Feuers zu erkennen.

Im Einsatz waren knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Zeulenroda, Triebes, Auma, Niederböhmersdorf, Langenwolschendorf, Arnsgrün, Zadelsdorf, Pausa, Mühltroff und die Drohneneinheit des Landkreises Greiz sowie von Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ist das Feuer inzwischen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

