Unbekannte haben am Montagnachmittag drei 1.100 Liter Müllcontainer in der Ringberstraße in Suhl in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte zum Löschen von zwei Restmüll- und einem Papiercontainer aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, können sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 an die Polizei Suhl wenden.

