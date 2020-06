Heiligenstadt. In Heiligenstadt gibt es derzeit einen Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Mehrfamilienhaus brach ein Feuer aus.

Sieben Menschen bei Wohnhausbrand in Heiligenstadt verletzt

Heiligenstadt. Um 20.22 Uhr schrillte bei den Heiligenstädter Feuerwehrleuten am Dienstagabend der Alarm. Sie wurden zu einem Mehrfamilienhaus am Kassler Tor gerufen. Da Qualm und Flammen aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss schlugen, wurden die Wehren Leinefelde und Dingelstädt direkt nachalarmiert. „Unsere Drehleiter ist gerade außer Gefecht“, musste Einsatzleiter Thomas Müller konstatieren. „Es ist inzwischen ein altes Schätzchen, es wird Zeit, dass die neue endlich kommt“, meinte er. „Wir hätten sie heute dringend gebraucht.“ Man arbeite fieberhaft an der Reperatur.

Wohnungsbrand in Heiligenstadt Wohnungsbrand in Heiligenstadt Ein Wohnungsbrand beschäftigten drei Feuerwehren am Dienstagabend in Heiligenstadt. Sieben Personen wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Foto: Sven Biereige

Die Heiligenstädter gingen unter Atemschutz direkt in den Innenangriff. „Das Feuer in der Küche hatten wir sehr schnell unter Kontrolle und auch zügig gelöscht“, so Kreisbrandmeister Peter Müller. Die Leinefelder Drehleiter kam trotzdem zum Einsatz, während die Kameraden aus Dingelstädt mit ihrer Technik wieder abrücken konnten. Über die Leinefelder Technik wurde per Lüfter Luft in die Wohnungen gepumpt, um den Qualm aus dem Haus zu drücken.

Der gesamte Hauseingang musste evakuiert werden. Die Bewohner hatten sich schon zum Teil selbst in Sicherheit gebracht. Sieben von ihnen wurden nach einer Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst versorgt, der sie auch vorsichtshalber ins Krankenhaus brachte. „Die anderen Eingänge mussten nicht evakuiert werden, da sie baulich voneinander getrennt sind“, erklärte Thomas Müller. Auch sei das Feuer ja schnell unter Kontrolle gewesen. Die Polizei und weitere Kameraden hatten das Kassler Tor, eine der Hauptkreuzungen der Eichsfelder Kreisstadt abgeriegelt.

Noch am Abend konnten die meisten Bewohner in ihre Räume zurückkehren, nur die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist vorerst nicht nutzbar. Neben der Polizei und mehreren Rettungsdienstfahrzeugen samt Notarzt war auch der zuständige Stromanbieter vor Ort, um zur Not Leitungen stillzulegen. Insgesamt waren 48 Feuerwehrleute im Einsatz.

Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar, auch die Höhe des Sachschadens. Die Brandermittlungen werden aufgenommen.