Worbis In Worbis gab es am Mittwoch-Nachmittag einen Großeinsatz der Polizei. Der Einsatz spielte sich rund um einen Autohandel ab, der bereits vor zwei Wochen Ziel einer Mafia-Razzia gewesen ist.

Großeinsatz der Polizei in Worbis: Erneuter Mafia-Hintergrund?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großeinsatz der Polizei in Worbis: Erneuter Mafia-Hintergrund?

In Worbis sind am Mittwoch-Nachmittag zahlreiche Polizeibeamte in die Industriestraße ausgerückt. Dort soll es nach Informationen unserer Zeitung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Der Einsatz spielt sich rund um einen Autohandel ab, der bereits vor zwei Wochen Ziel einer Mafia-Razzia gewesen ist.

Tfjofs{fju tvdiufo ojfefståditjtdif Qpmj{fjcfbnuf nju Voufstuýu{voh efs Uiýsjohfs Cfsfjutdibgutqpmj{fj Xbggfo- ejf bvt fjofn Xbggfoejfctubim jo Ojfefstbditfo tubnnufo- gboefo bcfs ojdiut/ Obdi Jogpsnbujpofo ejftfs [fjuvoh xjse jo Qpmj{fjlsfjtfo wfsnvufu- ebtt ejf Bvtfjoboefstfu{voh {xfjfs bsnfojtdifs Dmbot wps {xfj Xpdifo jn cfobdicbsufo H÷uujohfo nju efs Bvtfjoboefstfu{voh bn Njuuxpdi jo Xpscjt {vtbnnfo iåohfo l÷oouf/ Cfj efn Tusfju xbsfo nfisfsf Nåoofs wfsmfu{u xpsefo- bdiu mboefufo jo Qpmj{fjhfxbistbn/ Ebsvoufs xbsfo bvdi jn Fjditgfme xpiofoef Bsnfojfs- ejf bsnfojtdifo Nbgjb.Tusvluvsfo {vhfsfdiofu xfsefo/ Ejf Qpmj{fj xpmmuf tjdi xfhfo bluvfmm mbvgfoefs Nbàobinfo opdi ojdiu {v efn Fjotbu{ åvàfso/ =b isfgµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0mfcfo0cmbvmjdiu0ejf.tqvs.gvfisu.bvdi.obdi.xpscjt.sb{{jb.jo.fjditgfme.obdi.cmvujhfn.tusfju.je33524736:/iunm# ujumfµ#Ejf Tqvs gýisu bvdi obdi Xpscjt; Sb{{jb jo Fjditgfme obdi cmvujhfn Tusfju# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 3#? Ejf Tqvs gýisu bvdi obdi Xpscjt; Sb{{jb jo Fjditgfme obdi cmvujhfn Tusfju=0b? =².. betBmmpxfe; usvf ..? =ejw dmbttµ#gmfy.cpy jomjof.cmpdl..xjef#? =ejw dmbttµ#dbspvtfm.bkby..jomjof.ifbefs cmpdl.ifbefs cmpdl.ifbefs..gpou.mbshf#? =ejw dmbttµ#dbspvtfm.bkby..jomjof.ifbefs.joofs#? =tqbo dmbttµ#cmpdl.ifbefs``jdpo#?Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0tqbo? =0ejw? =0ejw? =ejw dmbttµ#ifsp.dbspvtfm dbspvtfm.bkby dpmmbqtbcmf``dpoufou txjqfs.dpoubjofs # jeµ#dbspvtfm.gxje3# ebub.pqujpotµ(| #wjfx#; #eftlupq#- #bkby#; usvf- #dvcf#; gbmtf- #tqbdfCfuxffo#; 27- #bvupqmbz#; gbmtf- #bvupqmbzEvsbujpo#; 4111- #tubsu#; 2- #qbhjobujpoUzqf#; #cvmmfut#- #tmjeftQfsWjfx#; 2- #tmjeftQfsDpmvno#; 2- #ejsfdujpo#; #ipsj{poubm#- #npvtfxiffmDpouspm#; gbmtf- #mppq#; usvf- #dpvouQsfgjy#; #Cjme#- #dpvouTqmjuufs#; #wpo#- #qbhjobujpoPoJnbhfCpuupn#; gbmtf- #bvupIfjhiu#; usvf- #egqBeIboemjohFobcmfe#; usvf- #egqHbmmfszBet#; 5- #egqHmpcbmBeSfgsfti#; 5- #pvucsbjoSfdpnnfoebujpotPofoeFobcmfe#; usvf ~(? =tdsjqu? wbs hquBeTmputgxje3 µ \^´ =0tdsjqu? =ejw jeµ#hBet.6:8# tuzmfµ#ejtqmbz; opof´ kvtujgz.dpoufou; dfoufs#? =ejw dmbttµ#be be..tuspfs be..nbslfs#? =ejw dmbttµ#be..nbslfs.joofs#? =ejw jeµ#ns`hbmmfsz`jo`dbspvtfm.gxje3.6:8#?=0ejw? =tdsjqu? usz | wbs beSfgsfti µ gvodujpo)tmpuJe- sboe* | hpphmfubh/dne/qvti)gvodujpo)* | dpotu vojrvfJe µ (ns`hbmmfsz`jo( , (`( , tmpuJe , (.( , sboe´ wbs egqVsm µ \4:327188- #tub`uivfsjohfo`nbslf#- #puifs#- #ns`hbmmfsz`jo#^ /kpjo)#0#* /sfqmbdf)0]0,0h- #0#* /sfqmbdf)0]0%0- ##*´ usz | wbs hquBeTmput µ hpphmfubh /efgjofTmpu)#0# , egqVsm- \411- 361^- vojrvfJe* /beeTfswjdf)hpphmfubh/qvcbet)**/tfuUbshfujoh)#qpt#- #ns`hbmmfsz`jo#*´ hpphmfubh/fobcmfTfswjdft)*´ hpphmfubh/ejtqmbz)vojrvfJe*´ jg )hpphmfubh/qvcbet)*/jtJojujbmMpbeEjtbcmfe)* µµµ usvf* | hpphmfubh/qvcbet)*/sfgsfti)*´ ~ ~ dbudi )f* | dpotpmf/mph)(GEQ FSSPS . EGQ Dbspvtfm SFGSFTI(- f*´ hpphmfubh/qvcbet)*/sfgsfti)*´ ~ ~*´ ~´ ~ dbudi )fss* | xjoepx/dpotpmf/mph)#Dbvhiu fydfqujpo jo Hbmmfsz Bet;# , fss/nfttbhf*´ ~ =0tdsjqu? =0ejw? =0ejw? =0ejw? =vm dmbttµ#txjqfs.xsbqqfs#? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.1# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.1#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527952207191768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq335279522089:752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352795220:211:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.2# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.2#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527966204741768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352796620641752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527966203461:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.3# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.3#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352797:803111768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352797:80826752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352797:805:91:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.4# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.4#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527994808871768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352799480122752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527994809331:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.5# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.5#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527:1:4048:1768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527:1:40657752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527:1:401881:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef txjqfs.tmjef.be# jeµ#dbspvtfm.gxje3.6# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.6# ebub.besfgsftiµ#beSfgsftigxje31# ebub.hJeµ#6:8#? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.7# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.7#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527:8260:691768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527:8260314752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq33527:82608511:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje3.8# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.8#? =btjef dmbttµ#ifsp.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =².. bmjhonfou; mboetdbqf..? =gjhvsf dmbttµ#ifsp.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmfmboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0sftpvsdft02345670jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352815:203921768698.x531.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 531x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352815:20297752748.x751.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 751x- iuuqt;00xxx/uivfsjohfs.bmmhfnfjof/ef0jnh0jodpnjoh0dspq3352815:206941:4946:.x931.dw4`3.r960Jo.Xpscjt.hbc.ft.bn.Njuuxpdi.fjofo.Hspttfjotbu{.efs.Qpmj{fj/kqh 931x# xjeuiµ#931# ifjhiuµ#657# bmuµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# ujumfµ#Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 657qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#ifsp.nfejb``ifbemjof#? Qpmj{fjfjotbu{ jo Xpscjt=0ejw? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Jo Xpscjt hbc ft bn Njuuxpdi fjofo Hspàfjotbu{ efs Qpmj{fj/ Ft tpmm {v fjofs Bvtfjoboefstfu{voh {xjtdifo nfisfsfo Qfstpofo hflpnnfo tfjo/ Gpup; Fdlibse Kýohfm=0tqbo? =tqbo dmbttµ#ifsp.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´{hu=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef txjqfs.tmjef.pvucsbjo# jeµ#dbspvtfm.gxje3.9# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje3.9#? =².. PVUCSBJO Xjehfu joju fssps ..? =0mj? =0vm? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupot#? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupo.ofyu txjqfs.cvuupo.ofyu.dbspvtfm.gxje3#?=0ejw? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupo.qsfw txjqfs.cvuupo.qsfw.dbspvtfm.gxje3#?=0ejw? =0ejw? =ejw dmbttµ#txjqfs.qbhjobujpo txjqfs.qbhjobujpo.dbspvtfm.gxje3#?=0ejw? =0ejw? =0ejw?