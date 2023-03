Großeinsatz nach Ammoniak-Austritt in Serba

Am Freitag kam es zu einem Großeinsatz nach einem Ammoniak-Austritt auf einem Firmengelände in Serba.

Serba. Bei Bauarbeiten ist es am Freitag auf einem Firmengelände zu einem technischen Defekt an einer Ammoniak-Leitung gekommen. Mehrere Feuerwehren waren am Großeinsatz beteiligt.

Auf Grund von Bauarbeiten kam es am Freitagvormittag zu einem technischen Defekt an einer Ammoniak-Leitung auf einem Firmengelände in Serba (Saale-Holzland-Kreis). Wie das Landratsamt informierte kam es dadurch zu einem Austritt einer unbekannten Menge des giftigen Gases. In der Folge wurden mehrere Feuerwehren der Region zu dem Großeinsatz alarmiert. Beteiligt sind 45 Kameraden der Feuerwehren Bad Klosterlausnitz, Bürgel, Eisenberg, Hermsdorf, Dornburg-Camburg und Serba sowie eine sanitätsdienstliche Absicherung des DRK Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda. Weiterhin ist auch der Kreisbrandinspektor des Saale-Holzland-Kreises zur Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort. Die beschädigte Leitung wurde durch Mitarbeiter der Firma geschlossen. Alle Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in sogenannten Chemikalienschutzanzügen den betroffenen Raum betreten und eine Lüftung des Raumes sowie des gesamten Gebäudes vorgenommen.

Mehrere Feuerwehren der Region wurden zu dem Großeinsatz alarmiert. Foto: Feuerwehr Eisenberg

Die Konzentration des Ammoniaks wird fortlaufend parallel durch Einsatzkräfte gemessen und überwacht. Das ausgetretene Gas stellt keine Gefahr für die Umwelt dar. Landrat Andreas Heller wurde informiert und dankt bereits an dieser Stelle den beteiligten Einsatzkräften. Ammoniak wird als Kühlmittel für Kälteanlagen genutzt.

