Großer Polizeieinsatz begleitet Fußballspiel zwischen FC Carl Zeiss Jena und 1. FC Lok Leipzig

Fans aus der Südkurve ziehen über die Paradiesbrücke in Richtung Stadion.

Jena. Fans der Südkurve ziehen geschlossen zum Stadion: Protest gegen verschärfte Sicherheitsauflagen.

In Jena läuft ein Großeinsatz der Polizei, um das Fußballspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Lokomotive Leipzig abzusichern. Polizisten begleiteten am Samstagmittag einen Zug von etwa 250 Jenaer Fans zum Stadion, die sich hinter einem Transparent der Südkurve vereint hatten. Parallel dazu waren Polizeieinheiten am Paradiesbahnhof stationiert, wo Leipziger Zuschauer eintreffen sollten.

Die Jenaer Ultrafans hatten sich im Stadtzentrum im Bereich Saalstraße getroffen und waren anschließend in Richtung Stadion gezogen. Sie nutzten dafür die Stadtrodaer Straße, was zu einem kurzzeitigen Stau für den Autoverkehr führte. Offen ist, ob die Fangruppierung tatsächlich dem Regionalliga-Spiel bewohnen wird. Hintergrund ist, dass es im Vorfeld Kritik an den verhängten Sicherheitsmaßnahmen gab.

Protest gegen Sicherheitsmaßnahmen im Stadion

Die Polizei begleitet den Fanzug. Foto: Tino Zippel

Aufgrund der Bauarbeiten im Ernst-Abbe-Sportfeld stehen derzeit nur zwei Tribünen zur Verfügung. Die aktiven Fanszenen beider Vereine stehen beide auf der Haupttribüne. Die Polizei wollte einen Umzug der Jenaer Südkurve vom Ausweichblock auf der Haupttribüne auf die Nordtribüne erwirken. Der FC Carl Zeiss Jena favorisierte hingegen einen Ausschluss der Gästefans, der aber zurückgenommen wurde. Allerdings verhängten die Ordnungsbehörden Auflagen. Besonders stört sich die Ultraszene an verschärften Kontrollen unter anderem mit Hunden, die auf das Erschnüffeln von Pyrotechnik spezialisiert sind.

Für Widerstand sorgt auch, dass für den Gästeblock Zuschauern befreundeter anderer Vereine der Zutritt verwehrt werden soll. Im Vorfeld gab es Informationen, dass nicht nur Fans von Lok Leipzig, sondern auch vom Halleschen FC anreisen wollen.

Polizeieinheiten aus anderen Bundesländern unterstützen Thüringer Polizei

Die Thüringer Landespolizei wird von Einheiten aus anderen Bundesländern unterstützt. Zu sehen war ein Polizeizug aus Bamberg, aber auch die Bundespolizei, die vor allem den Bahnverkehr absichert. Das Spiel wird am Samstag um 14 Uhr angepfiffen.

